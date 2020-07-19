نهضة صناعية جنوب بورسعيد.. الغضبان يتفقد مصنع الضفائر الكهربية.. ويشيد بالمستوى الإنتاجي للمصنع ..شاهد

- محافظ بورسعيد يتفقد مصنع الضفائر الكهربائية

- كيان صناعي عملاق على أرض بورسعيد

- الغضبان يتابع سير العمل بمصنع آكاى للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية

- محافظ بورسعيد يشيد بمصنع ستار للأسماك ويتابع آخر المستجدات فى سير العمل بمصنع إنتاج وتعبئة الزيوت

- الغضبان يفقد مصنع رويال كوزماتيك ويتابع آخر التطورات بالقسم الجديد لإنتاج المواد الغذائية





أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمستوى المتطور لمصنع الضفائر الكهربية ، وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة للعاملين على أعلى مستوى فى إطار جولته الميدانية للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم الأحد، لمتابعة آخر تطورات سير العمل بعدد من مصانع جنوب بورسعيد.





كان ذلك خلال متابعة العمل والإنتاج لمصنع الضفائر الكهربية ، حيث حرص المحافظ على تفقد قسم الكابلات وتصنيع الضفيرة الكهربية ، واستمع لشرح تفصيلى عن مراحل عملية التصنيع ، كما شاهد أحد النماذج العملية للضفيرة الكهربية داخل إحدى السيارات، مؤكدا فخره بالمستوى التكنولوجى والحديث لمصنع الضفائر الكهربية .





وكانت جولة محافظ بورسعيد التفقدية لمصانع المنطقة الصناعية قبل ساعات من الزيارة المقررة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء للمحافظة خلال الساعات المقبلة والمحتمل لها الثلاثاء المقبل.





وتأكد محافظ بورسعيد من اتخاذ كافة التدابير والتى اتخذتها إدارة المصنع للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والحد من انتشار الفيروس المستجد ومتابعة سير العمل والإنتاج بالمصنع فى ظل الأوضاع الحالية ، رافقه خلالها احمد مجدي العضو المنتدب لشركة سومو تومو ايجبت اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية.





وتابع اللواء عادل الغضبان ، سير العمل داخل المصنع واطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و التى أقرتها الجهات المعنية لمواجهة انتشار الفيروس المستجد ، مؤكدا أن مصنع الضفائر الكهربية يعد من أكبر وأهم الكيانات الاقتصادية بالمحافظة ، مشيدا بالإجراءات المتبعة داخل المصنع وتواجد المستلزمات الطبية و الوقائية ، والحرص على سلامة العاملين ، وتحقيق أعلى معدلات من الإنتاج رغم تداعيات المرحلة الحالية .





وتفقد محافظ بورسعيد ، خلال جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية ، سير العمل داخل مصنع رويال كوزماتيك ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

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وتابع المحافظ آخر تطورات الموقف التنفيذى لإنشاء القسم الجديد داخل المصنع والذى يختص بإنتاج المواد الغذائية ، حيث استعرض محافظ بورسعيد مراحل التنفيذ والتعرف على المعدات والوسائل المستخدمة ومدى جودتها .





ويعد مصنع رويال كوزماتيك من المصانع الرائدة فى صناعة المنظفات والمواد الكيماوية ، ويساهم فى التصدير للعديد من الدول .





وفى ذات السياق خلال الجولة تابع الغضبان سير ومعدلات الإنتاج داخل مصنع ستار لإنتاج الأسماك ، رافقه خلالها مالك مصنع الأسماك واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .





كما تابع محافظ بورسعيد خلال تفقده المنطقة الصناعية ، آخر المستجدات فى تنفيذ المراحل التالية من مصنع إنتاج وتعبئة الزيوت ، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمصنع وتشغيله .





وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن المنطقة الصناعية شهدت كيانات صناعية واقتصادية تدخل المنطقة لأول مرة ، و مثلت عاملا هاما لتنمية الاقتصاد وذلك من خلال دورها الفعال فى تنمية الصناعة المحلية و التصدير لدول الشرق الأوسط ،مما يساهم فى الارتقاء بالمنطقة الصناعية بل ووضعها على خريطة المدن الصناعية العالمية





أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، جولة تفقدية داخل مجموعة مصانع آكاى للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، ولذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصنع ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ، ومحمد الحفنى مالك مصنع آكاى .





وخلال الجولة ، تفقد اللواء عادل الغضبان ، قسم الجودة والخياطة بالمصنع ، وتابع عملية الإنتاج واستمع لشرح موجز عن معدلات إنتاج وتصدير المصنع ، كما استمع المحافظ لعدد من العاملين بالمصنع حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن العمل داخل المصنع .





وأشاد اللواء عادل الغضبان ، بمستوى العمل داخل المصنع والذى يعد من الشركات الصناعية العملاقة فى بورسعيد ، وتساهم بشكل كبير فى معدلات التصدير وتوفير مختلف فرص العمل للشباب ويعمل على إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة لعدد من الدول علي مستوي العالم ، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة وصحة العاملين .