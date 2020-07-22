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رياضة

شادي السعدني: تنسيق كامل مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإجراء مسحة جديدة لفريق المصري

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:32 م
المسحة الخاصة بفيروس
المسحة الخاصة بفيروس كورونا
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كتب محمد الغزاوى
أكد الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن هناك تنسيق كبير مع اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان لاجراء مسحة طبية عاجلة للاعبي المصري .

وقال انه سيتم اجراء مسحة لأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات ، للتأكد من سلامتهم خاصًة بعد إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.


وأشار الدكتور شادي السعدني أن الجهاز الطبي للفريق يتابع وبكل دقة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار المرض ، مشيرًا أنه تم عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات المصاب منزليًا ،

وأضاف انه تم إجراء تعقيم شامل لكافة الأدوات المستخدمة في تدريبات الفريق ، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر خلال معسكر الفريق المغلق ببرج العرب.
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