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رياضة

كورونا يلغي ودية المصري وطنطا اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا إقامتها في السادسة مساء اليوم، الخميس، بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق طنطا، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.


وكان هذا القرار بالتنسيق بين الجهاز الفني للمصري بقيادة الكابتن طارق العشري والكابتن أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا؛ في إطار الحرص على سلامة لاعبي الفريقين وكذا أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكلا الفريقين.

 

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وتقرر إلغاء المباراة احترازيا بعد إصابة أحد مسئولي المهمات بفريق المصري بفيروس كورونا والتدخل والتنسيق مع اتحاد الكرة لإجراء مسحة عاجلة للفريق والجهازين الفنى والإدارى.

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