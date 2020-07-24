تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات في بورسعيد | صور

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد فى لقاء موسع ، لمتابعة آخر التطورات فى عدد من الملفات الحالية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .





واستعرض محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء عددا من الجهود المبذولة فى مختلف القطاعات ، وتطورات سير الأعمال بعدد من المشروعات التنموية الجاري إنشاؤها .





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