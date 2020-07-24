تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات في بورسعيد | صور

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد فى لقاء موسع ، لمتابعة آخر التطورات فى عدد من الملفات الحالية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .
واستعرض محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء عددا من الجهود المبذولة فى مختلف القطاعات ، وتطورات سير الأعمال بعدد من المشروعات التنموية الجاري إنشاؤها .
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وشدد محافظ بورسعيد خلال اللقاء ، على ضرورة تكثيف الجهود فى أعمال النظافة والارتقاء بالأحياء و الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى للمدينة ، ومنع أى أشكال للمخالفات وتراكمات القمامة التى تضر بالشكل العام للأحياء ، وكذلك شدد على متابعة ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة أول بأولا ، نظرا لأهمية هذا الملف طبقا لتعليمات القيادة السياسية ، و العمل بكل حزم للقضاء على مختلف أنواع التعديات .
وتوجه المحافظ بالشكر لرؤساء الأحياء والأجهزة التتفيذية ببورسعيد لمجهوداتهم الكبيرة خلال الفترة الماضية والتى شهدت مشروعات عملاقة على أرض بورسعيد فى مختلف القطاعات موجها بالاستمرار فى بذل المجهودات للارتقاء بمستوى المحافظة و تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .