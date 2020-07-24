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محافظات

نجاح تدخلات جراحية دقيقة بالقلب لطفلين بنصر بورسعيد التخصصي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تمكن فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى نصر بورسعيد التخصصي من إجراء تدخلات جراحية دقيقة ومركبة لطفلتين 


وأكد الدكتور قطب السيد مدير عام المستشفى أن نجاح فريق جراحة قلب الاطفال برئاسة ا. د محمود سيد زلط استشاري جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ومعاونة د. أحمد سامي فضالي استشاري جراحة قلب الأطفال ود. يحيى ممدوح استشاري تخدير قلب الأطفال
محمد عبدالمنعم أخصائي ماكينة القلب الصناعي بالإضافة إلى م. هبه سليم، م. أفنان سعد، م. ياسمين سلامه من طاقم تمريض العمليات يأتى فى إطار استمرار تقديم مستشفى النصر التخصصي خدماتها الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية 

وأوضح د قطب أن الحالة الأولى لطفلة ١١ شهر تعاني من عيب خلقي مركب في القلب عبارة عن قلب أحادي البطين مع انعكاس في وضع القلب بالناحية اليمنى من القفص الصدري وضيق شديد بالشرايين الرئوية، 

واضاف مدير النصر انه تم لها إجراء جراحة وصلة وريدية وصلة Glenn وهو توصيل الوريد الأجوف العلوي مع الشريان الرئوي الأيمن وكذلك توسيع الحاجز مابين الأذنين وترقيع الشريان الرئوي الأيمن وتمت الجراحة بنجاح والحمد لله الطفلة بحالة جيدة.. 

وقال د قطب أن الحالة الثانية لطفلة سنة وشهرين تعاني من قناة أذينية بطينية مكتملة( Transitional A.V Canal ) عبارة عن ثقب كبير ما بين البطينين وبين الأذينين وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي والصمام الميترالي كان يصاحبه ارتفاع شديد في ضغط الرئة وتضخم شديد بعضلة القلب

واضاف د قطب انه أجري إصلاح كامل لكل العيوب الخلقية وتمت الجراحة بنجاح والحمد لله الطفلة بحالة جيدة.

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