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حوادث

صاحبتك كانت عايزة محلل.. مأساة أميرة: جوزها حرض زميلتها على الطلاق واتجوزها

السبت 25/يوليه/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
طلق صاحبتي من جوزها عشان يتجوزها.. بهذه الكلمات لخصت أميرة مآساتها مع زوجها خلال زيجة استمرت مدة 7 سنوات وانتهت بخيانته لها مع صديقتها ثم زواجه منها.

تسرد أميرة قصتها قائلة "والله اللى تحسبه موسى بيطلع فرعون في الأخر"، وتروى: البدايات بتكون مختلفة ديما، أنا أتعرفت على مازن من حوالى 7 سنين عن طريق شغلي وطلب عنوان بيتنا ورقم والدى الله يرحمه، علشان يجي يطلب أيدي منه.

وتضيف الزوجة قائلة "مازن جه البيت وطلب أيدي من أبويا، وأبويا وافق وبدأنا نجهز في شقتنا واحدة واحدة، وبعد سنة أتجوزنا، وكان بني أدم تانى خالص غير اللي شوفت في الاخر، كان كل حياتنا سعيدة ومكنش بخيل ولا أي حاجة تبان عليه، ولا حتى عينه زايغة زي مابيقولو".

تستكمل الزوجة "بعد فترة 3 سنوات من زواجي غيرت عملى الى عمل أخر، وتعرفت فيه على صديقة كانت تزور بيتي بين الحين والأخر، وقبل عاما من طلاقى، حضرت صديقتي وأخبرتنا بأن هناك مشكلات بينها وبين زوجها، وظل مازن ينصحها ويوجهها للإصلاح "زي ماكنت فاكرة".

أتاريني كنت نايمة على وداني.. تكمل أميرة سرد قصتها قائلة "كنت فاكرة أنه بيحاول يصلح، لكن طلع انه كان بيقوي صاحبتي على جوزها علشان تطلق منه، ونشبت بينهم علاقة حب، وفضلت تيجي بيتي كتير في الفترة الأخيرة وانا قولت صاحبتي وعادي".

وتضيف الزوجة في قصتها "مسكت موبايله لقيت صورهم بالبدلة وفستان الفرح وكانت صدمة بالنسبة لي، وواجهته قولتله انت اتجوزت عليا يامازن، قالي افهمي بس صاحبتك اطلقت 3 مرات وكان لازم محلل "كان بيشتغلني"، وطلع انه خلاها تطلق من جوزها عشان يتجوزها".

بعدها طلبت منه الطلاق وقالي خلينا نعيش في سلام ومستورة وكل واحدة فيكم في شقة قولتله لا، وبعد محاولات منه انه مايطلقنيش، وافق على الطلاق أخيرا.
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