13 نقطة توضح اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .









ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .







