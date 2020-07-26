13 نقطة توضح اختبارات قدرات كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة و ماهى الاختبارات و نوعية الائسئلة.. ونعرض لكم أهم 13 نقطة بالاختبارات.
ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عناصر الامتحان :
بالنسبة لامتحان الفنون :
العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.
المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان و نصف.
الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.
الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .
أما عن امتحان العمارة :
العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من الامتحان نظرا لجائحة كورونا .
الزمن المخصص هو ساعتان و نصف للتصميم المعمارى العملي.
الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .
وتعقد جميع اختبارت القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك 8 شارع إسماعيل محمد - الزمالك – محافظة القاهرة .