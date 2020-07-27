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رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى على الاتجاه الغربى .. ويناقش أسلوب تنفيذ المهام المخططة ومجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم
خلال الاصطفاف:

- الاستماع إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالي

- استعراض التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية

- مناقشة أسلوب تنفيذ المهام المخططة ومجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال

- المرور  على العناصر المصطفة للإطمئنان على الجاهزية والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات



شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الإصطفاف والإستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية برًا وبحرا وجوًا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة .


واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الإستعداد القتالى ، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة.


 كما ناقش عددا من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال .


وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات .



ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .


حضر إجراءات الإصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة .
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رئيس الأركان يشهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي على الاتجاه الغربي

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