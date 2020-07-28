بحضور وزير الاتصالات.. مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة فودافون مصر

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هد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلوماتITI وشركة فودافون مصر.

تهدف المذكرة لتحقيق شراكة استراتيجية من خلال منصة "بيجن"begin للعمل الحر التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب عن طريق الانترنت حيث تعد بمثابة حلقة وصل بين رواد الأعمال الحرة بسوق العمل المصري وأصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة لإتمام المعاملات بسهولة وبطريقة مؤمنة تضمن حقوق الطرفين.

يأتي ذلك فى إطار التوجهات العالمية والمحلية نحو الاهتمام بالعمل الحرFreelancing؛ وفي ظل الدور الهام والريادى لمعهد تكنولوجيا المعلومات في تقديم برامج تدريبية متميزة علي منصة المعهد (مهارة تك) وتنفيذ مبادرة (شغلك من بيتك) التي اطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، و الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر.

وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ وتهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لهم لإعادة اكتشاف قدراتهم وتحفيزهم ومساعدتهم على اكتساب الخبرات اللازمة من أجل الحصول على مستقبل أفضل وتوفير فرص عمل حر لمختلف فئات الشباب؛ حيث ستوفر منصة "بيجن"begin التي ستطلقها شركة فودافون مصر العديد من البرامج والدورات التدريبية المتاحة علي منصة (مهارة تك) بالتعاون مع المعهد باعتباره المزود الحصري للمحتوي التدريبي، كما ستشارك منصة "بيجن"begin أيضًا في مبادرة (شغلك من بيتك).

وأكد وزير الاتصالات على ان هذا التعاون يعد خطوة نحو اعداد البيئة المحفزة لنمو صناعة المهنيين المستقلين (Freelancers)، كما سيسهم في اكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر وبما يؤهلهم للمنافسة في الاسواق العالمية وذلك في اطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الانسان المصري والتي تتضمن خطط لتنمية صناعة المهنيين المستقلين؛ مشيرا الى ضرورة متابعة نتائج العمل في اطار خطة التعاون وتقييمها بشكل مستمر.

وصرحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات "متحمسون بالتعاون مع فودافون مصر لتطوير منصة "بيجن"begin للعمل الحر لأنها ستساهم فى تحقيق الترابط بين البرامج التدريبية والمحتوى الذي نقدمه لدعم الأعمال الحرة والعمل عن بعد والتى تعد نافذة جديدة لزيادة فرص العمل للشباب الناشىء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل الموازية للشباب واغتنام ما تطرحه التكنولوجيا من فرص عمل جديدة وغير نمطية".

ومن جانبه صرح السيد /ألكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر "تسعى فودافون مصر دائما إلى إتاحة امكانيتها وقدراتها الرقمية والتكنولوجية من أجل دعم وتطوير المجتمع وخاصة مجال التوظيف والأعمال ومن هنا كان إطلاقنا لمنصة "بيجن"begin للشباب. وأضاف "إن التعاون الذى نشهده اليوم مع معهد تكنولوجيا المعلومات يعد خطوة جادة لتمكين الشباب من الحصول على فرص أفضل للعمل وتعظيم الاستفادة من المشاريع التى تطلقها فودافون فى مجال التوظيف والتأهيل لسوق العمل الرقمى، خاصة في هذه الفترة التي يمر بها العالم فمن الممكن أن يصعب فيها الحصول على فرصة عمل لتأثير جائحة الكورونا بشكل كبير على عدد من الصناعات."