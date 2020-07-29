خلى بالك.. تركيب أول جهاز رادار يفرق بين سرعات الملاكي والنقل في مدينة العبور.. صور

انتهت الإدارة العامة لمرور القليوبية، برئاسة العميد عبد العظيم محمد، مدير مرور القليوبية، من تركيب وتشغيل أول جهاز رادار "HIKVISION" بشوارع منطقة العبور.









وانتهى فريق عمل ضم المهندس عاصم علي مقبول، مدير شركة توب سكيور، والرائد صالح أبو غزالة، رئيس وحدة مرور العبور والمسئول عن المنظومة، وفريق دعم من الشركة الأجنبية المختصة من تركيب أول جهاز من نوعه وتشغيله وتجربته.









وكان "صدى البلد" حصل على التفاصيل الكاملة حول أول وأحدث جهاز رادار تم تركيبه في مصر، باسم رادار "HIKVISION" والذي تم الانتهاء من تركيب أول جهاز منه في منطقة العبور التابعة لمرور القليوبية، حيث يتمكن من تسجيل 30 ألف مخالفة خلال شهر.









ويعمل جهاز الرادار الحديث على تقنية تسمى الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل على تحديث نفسه كلما زادت فترة عمله، فإذا كان معامل الخطأ في بداية عمله 10% فإنه يقل إلى 8% بعد عمله قرابة شهر، ثم 5%، إلى أن يقل معامل الخطأ تماما.









كما أن الرادار الحديث يعمل بتقنية كاميرا 9 ميجا بيكسل، وذلك بأعلى جودة عن الرادارات القديمة التى كانت تعمل بتقنية 2 و4 و5 ميجا بيكسل، لا سيما الرادارات الحديثة على محور 26 يوليو التى تعمل بقتينة 8 ميجا بيكسل.









ومن الممكن أن يعمل الرادار الحديث كاميرا مراقبة وتسجيل الأحداث المحيطة به ونقل صورة حية إلى غرفة العمليات، لا سيما تقنية تسجيل أعداد السيارات التى مرت أمامه يوميا وفرزها بين ملاكي ودراجات ونقل، وذلك لتحديد الكثافات المرورية اليومية، وتخزين بيانات كل سيارة وسرعتها وذلك من خلال تقنية حديثة تسمى "CHECK POINT".









ويستطيع الجهاز قياس مخالفة الحد الأدنى للسرعة التى تتسبب في الكثير من الحوادث وتعطيل الحركة المرورية وتسبب الزحام الشديد على الطرق.









ويستطيع الرادار الحديث رصد 4 حارات مرورية مع التفريق بين أنواع السيارات "النقل والملاكي"، وتحديد كل سيارة على حدة والسرعة القانونية المقررة للنقل والملاكي، وكذلك لكل حارة مرورية، مثال طريق الإسكندرية الصحراوي الذى تختلف السرعات القانونية المقررة عليه بين كل حارة مرورية والأخرى.









ويعتبر الرادار الحديث من أحدث الرادارات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي المتمثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "HIKVISION" وشركة توب سكيور، ويعمل بدقة 98% ويستطيع الالتقاط حتى سرعة 250 كم/س.









ويعمل الجهاز 8 ساعات ببطارية ليثيوم، بالإضافة لبطارية أخرى داخلية لتجنب فصل الجهاز أثناء الاستخدام أو أثناء استبدالها، ويتميز باحتوائه على خاصية LPR وهي خاصية قراءة اللوحات أتوماتيكيا.









وكذلك يستطيع الجهاز تحرير المخالفة وطباعتها أتوماتيكيا، وذلك لتوفير الوقت والجهد، وكذلك خاصية Gps وذلك لتجنب سرقة الجهاز حتى وإن تم فصل بطاريته، حيث يمكن تتبعه لمدة ساعتين بدون بطارية، ويستطيع الجهاز تحديد السيارة المخالفة في حالة وجود أكثر من سيارة في ذات الصورة.









ويستطيع الرادار الحديث تصوير السيارات ذات اللوحات المطموسة وعمل ملف خاص بها وإرسالها لغرفة العمليات، ويعمل نهارا وليلا حيث يمكن استخدامه جهاز متحرك أو ثابت.









وسيتم تطوير الجهاز ليتضمن تحرير مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة.