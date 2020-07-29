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استشاري تغذية تُحذر من أكل اللحوم المذبوحة قبل مرور 6 ساعات ..فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:58 م
اللحوم
اللحوم
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محمود محسن
طالبت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشارى البكتريا والمناعة والتغذية، بعدم أكل اللحوم بعد الذبح قبل مرور 6 ساعات عليها قائلة: يجب الاطمئنان أن اللحوم  تمت تنقيتها بشكل جيد من الميكروبات.


وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه يجب أن يتم تناول السلاطة ثم قطعة اللحمة ثم النشويات فبذلك لا يرتفع السكر.


وتابعت استشارى البكتريا والمناعة والتغذية أنه يجب أن يتم نقع الكبدة نصف الساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان.



وأشارت عبد الوهاب إلى ضرورة أن نعفي مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوي والفشه والطحال" ويمكنه أن يأكل لحوما.
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