استشاري تغذية تُحذر من أكل اللحوم المذبوحة قبل مرور 6 ساعات ..فيديو

طالبت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشارى البكتريا والمناعة والتغذية، بعدم أكل اللحوم بعد الذبح قبل مرور 6 ساعات عليها قائلة: يجب الاطمئنان أن اللحوم تمت تنقيتها بشكل جيد من الميكروبات.









وأضافت عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أنه يجب أن يتم تناول السلاطة ثم قطعة اللحمة ثم النشويات فبذلك لا يرتفع السكر.









وتابعت استشارى البكتريا والمناعة والتغذية أنه يجب أن يتم نقع الكبدة نصف الساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان.











