أهم الأخبار: الغنوشي ينجو من سحب الثقة في تونس.. نسب الزيادة في تذاكر المترو.. إصابات كورونا حول العالم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..
تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم
أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة تنفق ١٤٢ مليار جنيه في تطوير الجرارات وعربات السكة الحديدية، وأن السكة الحديد تنقل حاليا ٩٠٠ ألف راكب، وهناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها.. مزيد من التفاصيل هنا
الغنوشي يفلت من سحب الثقة في تونس
أعلن النائب التونسي طارق الفتيتي، رئيس جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أن أغلبية الأصوات جاءت لصالح رفض سحب الثقة من الأخير.. مزيد من التفاصيل هنا
بث مباشر.. خطبة وقفة عرفة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بثا مباشرا من خطبة وقفة عرفة، لتأدية الركن الأعظم من أركان الحج.. مزيد من التفاصيل هنا
وزير الخارجية الأمريكي: ندرس فرض عقوبات على تركيا
نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلانه أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس 400.. مزيد من التفاصيل هنا
عداد كورونا العالمي.. مليون إصابة جديدة بالفيروس في 4 أيام
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي العالمي إلى 17 مليونًا بعد تسجيل مليون حالة في غضون أربعة أيام.. مزيد من التفاصيل هنا