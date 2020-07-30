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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ندرس فرض عقوبات على تركيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:29 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلانه أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وحصلت تركيا على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-400 خلال النصف الثاني من العام الماضي، الأمر الذي ترتب عليه توتر في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وواشنطن، وعندما حان تفعيلها خلال شهر أبريل الماضي قالت أنقرة إنها ستؤجل تشغيلها إلى ما بعد أزمة وباء كورونا، ليطرح ذلك العديد من التكهنات.


وقال الخبير التركي في الشأن الروسي كريم خاص "يبدو أن حكومة أردوغان ستحصل على الدفعة الثانية من S-400، ولكن كما حدث مع الدفعة الأولى التي أرسلت إلى المخازن بحجة وجود أزمة كورونا، سيتم وضع الدفعة الثانية أيضًا في المخازن إلى أن يتم اكتشاف لقاح لكورونا".

أما سفير روسيا لدى أنقرة، أليكسي يرهوف فقد أدلى بتصريحات مثيرة، إذ أوضح أن روسيا لن يكون لديها أي اعتراض إذا كان مصير المنظومة الدخول إلى المخازن وعدم تفعليها.

وقال يرهوف: "تركيا هي المالك لهذه المنظومة، الأمر مرتبط بقرارات الدولة بشكل كامل، يمكننا أن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى: مثلًا أنا موزع سيارات، وأنتم أردتم شراء سيارة مني. وبعتها لكم، وحصلت على المال، وأنت حصلت على السيارة، عندها هي ملك لك، لك الحرية أن تذهب إلى الشاطئ أو تحمل بها بطاطس أو حتى ركب سلاح ناري فوقها والمشاركة في الحرب، وإن وضعتها في الجراج أيضًا هذا حق طبيعي لك".

وقالت الولايات المتحدة إن نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 في تركيا غير متوافق مع أنظمة الناتو ويهدد قدرات التسلل للطائرات المقاتلة الجديدة للحلف.
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