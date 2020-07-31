أوقاف كفر الشيخ: مساجدنا التزمت بتعليمات الوزارة ولم نتلق أى خروقات

قال الشيخ، سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي خروقات، مشيرًا إلى أن جميع المساجد التزمت بتعليمات الوزارة منذ فجر العيد.





وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف، خلال بيان، اليوم، أن المساجد اقتصرت علي نقل تكبيرات العيد عبر ميكرفونات المساجد من الإذاعة مباشرة.





وأشار الفقي، إلى أن أذان الظهر اليوم سوف يرفع نوازل "صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم"، ثم تفتح المساجد عقب ذلك في صلاة العصر".



