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محافظات

أوقاف كفر الشيخ: مساجدنا التزمت بتعليمات الوزارة ولم نتلق أى خروقات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
قال الشيخ، سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي خروقات، مشيرًا إلى أن جميع المساجد التزمت بتعليمات الوزارة منذ فجر العيد.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف، خلال بيان، اليوم، أن المساجد اقتصرت علي نقل تكبيرات العيد عبر ميكرفونات المساجد من الإذاعة مباشرة.

وأشار الفقي، إلى أن أذان الظهر اليوم سوف يرفع نوازل "صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم"، ثم تفتح المساجد عقب ذلك في صلاة العصر".

وقدم الفقي التهنئة إلى أهالي كفر الشيخ وجميع القيادات الشعبيه والتنفيذية، وإلى القوات المسلحة وجهاز الشرطة، داعيًا المولي -عز وجل- لمصر بالاستقرار والاستمرار والهدوء.
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