طريقة وضع شنط السفر في السيارة

مع بداية الصيف تبدأ الرحلات والسفر على متن السيارة لذلك ينبغي تحميل الامتعة بالسيارة بشكل سليم وذلك حفاظ على سلامة الركاب.



وتعتبر الحقائب الغير مؤمنة بشكل سليم هي مقذوفات قاتلة عند الكبح الشديد على السرعات العالية لانها تهدد سلامة الركاب.



ونصح نادي السيارات في أوروبا يتحميل جميع الامتعة من البداية بشكل آمن كي لا يتطاير شيء منها في المقصورة الداخلية مع عمليات الكبح الشديدة.



كما نصح نادي السيارات بمراعاة عدم وجود فجوات بين الأمتعة، ووضع الثقيلة منها وكبيرة الحجم في الأسفل، ثم الأخف وعدم طي المقاعد الخلفية لتعمل كحائط أمان وتغطية الحيز بشبكة أمان أو بغطاء.



وأشار النادي إلى التأكد من عدم إعاقة الرؤية الرؤية في الخلف سواء عن طريق المرآة أو بالنظر للخلفمع مراعاة اشتراطات التحميل سواء في الوزن أو الحجم، التي قد ينص عليها في دليل تشغيل السيارة.



كما الشدد النادي ايضا عند الاضطرار لطي المقعد الخلفي لأسفل لتحميل أكبر بتأمين كل شيء بحزام، وذلك تفاديا للانزلاق ذهابا وإيابا داخل السيارة.



