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هل المراوح وأدوات الحلاقة تنقل الاصابة بـ كورونا.. مكافحة العدوى تجيب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:33 م
صالونات الحلاقة
صالونات الحلاقة
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، إن هناك أشياء مؤكدة أنها تقوم بنقل الفيروس وأشياء أخرى مشكوك بها.


وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه يوجد إحتمالات لنقل الفيروس فى حالة وجود مصابي كورونا بجانب التكييفات وأعدادهم تكون فى إزدياد، موضحا أنه يوجد إحتمال على غير المصابين بأخذ الفيروس نتيجة لتلك الأجهزة.

وتابع أنه تم حدوث حالة انتقال فيروس كورونا من شخص مصاب إلى شخص آخر نتيجة التكييفات فى الصين، متابعا أنها حالة ممكنة، بينما تكون المراوح أسوأ أنواع إنتقاله، لأنها تنقله لمسافة أبعد منها، مؤكدا أن أدوات الحلاقة لا تنقل المرض بطريقة كبيرة.


وأكد أنه لم يثبت على مستوى المجتمع  بإنتقال الفيروس عن طريق الهواء إطلاقا، مضيفا إلى أنه من الأفضل تأجيل الحالات الطارئة فى المستشفيات والعيادات الخاصة بالأسنان تلك الفترة، ودخولها يكون بتنظيم.
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