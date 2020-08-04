قبل المليون بشوية.. سعر صادم لـ كيلو الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم



شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جنونيا في السوق المحلية، وذلك في أول أيام العمل بالصاغة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وقفز سعر كيلو الذهب عيار 21 إلى نحو 980 ألف جنيه شامل المصنعية والدمغة وخلافه.



وقال أحد بائعي الذهب بمحلات الدقي، إن سعر الذهب بات صعب التكهن به حاليا، مشيرا إلى أن كورونا جعلت الأسعار في صعود مستمر نظرا لإقبال المستثمرين الكبار على شرائه لتأمين أموالهم من توابع الأزمة الجارية.



فيما قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن عيار 24 سجل نحو 85ر1006 جنيه، وعيار 21 نحو 881 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد، وعيار 18 نحو 15ر755 جنيه، موضحا أن سعر الجنيه الذهب ارتفع بنحو 72 جنيها ليسجل 7048 جنيها، وعالميًا بلغ سعر الأوقية 1977 دولارًا.



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واستقر الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي.





واستقر سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولار للأونصة يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة إلى 1993.20 دولار.



وقال إدوارد ماير، المحلل لدى "إي. دي اند اف مان كابيتال ماركتس": "مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة، ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات، وكل ذلك سيفيد الذهب".



واتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30 بالمائة منذ بداية العام، حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.









وذكرت مجموعة سبائك الكويت في تقريرها الأسبوعى، أن الطلب على الذهب في الأسابيع الأخيرة صعد بالاونصة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث لامست اونصة الذهب صباح أمس، الاثنين، مستوى 1990 دولارا مدعوم أيضا ببحث السيولة من الأفراد والمستثمرين على الملاذات الآمنة فى أجواء غابت فيها الشفافية مع شهية المخاطرة وزاد من حدة الطلب عليه.









وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 مسجلا قفزات تاريخية عند مستوى 1990 دولارا للأونصة الواحدة مدعوما بعمليات الشراء في الملاذات الآمنة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتجاوز عدد الإصابات حول العالم لأكثر من 17 مليون إصابة.









وأضاف التقرير أن المعدن الأصفر حقق مكاسب بنحو 31 في المائة حتى نهاية يوليو 2020 منها 11 في المائة، وهو أعلى مكاسب شهرية يحققها الذهب منذ عام 2016 نتيجة استمرار تفشي جائحة (كورونا) وآثارها على اقتصاديات العالم، إضافة إلى توتر العلاقات السياسية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.