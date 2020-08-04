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أخبار العالم

لجنة للتحقيق في الانفجار.. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن بيروت منطقة منكوبة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:58 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ فيها.


وأضاف المجلس في بيان له أنه قرر تشكيل لجنة تحقيق في انفجار بيروت على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.


جاء ذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا، بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال عون.


وكان مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أعلن أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.


وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.


وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.


وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.


يذكر أن محكمة الأمم المتحدة على وشك إصدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري عن طريق سيارة مفخخة.
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