ارتفع 25 جنيها.. تحرك جديد في أسعار الذهب عيار 21 مساء اليوم

أظهر سعر أشهر عيار ذهب في مصر صعودًا جديدًا للمرة الثالثة خلال تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 28-3-2026.

صعود جديد

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارًا؛ زيادة قيمتها 25 جنيهًا جديدة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 21

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 75 جنيهًا على مدار اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7914 جنيهًأ للشراء و 7800 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7254 جنيهًا للشراء و 7150 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6925 جنيهًا للشراء و 6825 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5935 جنيهًا للشراء و 5850 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.4 ألف جنيه للشراء و 54.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4493 دولار للشراء و 4491 دولار للبيع.