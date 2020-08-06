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أخبار العالم

تحرك دولي فوري.. مناشدة عاجلة من أبو الغيط لدول العالم بشأن لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:28 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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مـيـس رضـا

أطلق أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والعالمية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة “للبنان” .


ودعا الأمبن العام للتحرك الدولي الفوري لمساعدة “لبنان” على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها، وذلك في ضوء إعلان المجلس الأعلى للدفاع في “لبنان” مساء أمس (بيروت مدينة منكوبة)، وعلى خلفية الدمار الواسع الذي خلفته انفجارات بيروت .

 

ووجه الامين العام لجامعة الدول العربية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية وأيضا الدولية ذات الصلة ، كما أعرب الأمين العام عن دعمه الكامل للمناشدة التي أطلقها لبنان أمس الأول للمجتمع الدولي بهدف تأمين المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة بيروت، مشيرًا الي تضامنه المستمر مع لبنان وشعبه وإلى استعداده الدائم لدعمه في كل ما من شأنه أن يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على أمنه وسلمه الأهلي .

 

ومن جهة أخرى وجه “أبو الغيط” رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العربية إلى  رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد “ميشال عون” أكد خلالها وقوف الجامعة مع “لبنان” واستعدادها الكامل لتبني مطالب لبنان واحتياجاته العاجلة للمساعدة من كافة دول العالم من أجل تجاوز هذه المحنة غير المسبوقة.

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