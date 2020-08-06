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أخبار البلد

بـ10 ملايين دولار.. الوزراء يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة من أمريكا لتحسين الخدمات الصحية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:04 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

يهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 10 ملايين دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، والتي منها دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية، وكذا تحسين السلوكيات الصحية المختارة، ودعم سياسات التخطيط، واتخاذ القرار.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

يهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجموعات المستهدفة بصعيد مصر، وكذا العمل على دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، إلى جانب تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.
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