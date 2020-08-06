قبل صافرة البداية.. مراقب مباراة الزمالك والمصري يقرر رفع الأماكن المخصصة لدكة البدلاء.. فيديو

قرر مراقب مباراة الزمالك والمصري رفع الأماكن المخصصة لدكة بدلاء الفريقين.





ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.



