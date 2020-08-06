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رياضة

قبل صافرة البداية.. مراقب مباراة الزمالك والمصري يقرر رفع الأماكن المخصصة لدكة البدلاء.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:49 م
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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عمرو ابوبكر - عدسة: حسن العمدة
قرر مراقب مباراة الزمالك والمصري رفع الأماكن المخصصة لدكة بدلاء الفريقين.

ويواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز. 

ودخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
 محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.


بينما دخل المصري بهذا التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي.
خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي.
خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي.
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