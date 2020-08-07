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أخبار العالم

بعد وفاته.. الدفاع السعودية توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بالقوات المسلحة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:43 م
وزارة الدفاع السعودية
وزارة الدفاع السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم عن رحيل مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش بعد صراع طويل مع المرض، دون ان تسمي هذا المرض.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اليوم : انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم (الجمعة)، مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، إثر مرض عانى منه".

وإختتمت الوزارة بيانها داعية الله عز وجل ان يتغمد الفيد برحمته، قائلة: تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي سياق أخر قامت المملكة العربية السعودية بتسير جسرا جويا الي الدولة اللبنانية من مطار الملك خالد الدولي لمساعدة ابناء الشعب اللبناني في مأساته بعد تفجيرات مرفأ بيروت.
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