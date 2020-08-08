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فن

ادعوا لاختي.. منشور مؤثر لـ زينة بعد إصابة شقيقتها بنزيف في المخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:03 ص
زينة
زينة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة زينة، عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، لشقيقتها نسرين، بعد أيام من تعرض الأخيرة لوعكة صحية، وإصابتها بـ نزيف في المخ. 

وعلقت زينة، على صور شقيقتها نسرين، قائلة: «ادعوا لاختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة باذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها الطف بيها وبينا يارب .. يارب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لي اولادها القمرات ولامها واخواتها يااااااااااارب». 

وكانت نسرين رضا (شقيقة الفنانة زينة)، تعرضت إلى نزيف حاد في المخ، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، في 20 يوليو الماضي، ولا زالت تمكث بالمستشفى حتى الوقت الحالي. 

وظهرت ياسمين رضا - شقيقة زينة، في مرات قليلة ومعدودة، في صور مع زينة وشقيقتها ياسمين، وعدد من الأهل والأصدقاء، وهي محجبة في منتصف العمر. 

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