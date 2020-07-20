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فن

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:04 م
الفنانة زينة
الفنانة زينة
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سعيد فراج
أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار غير مؤكدة، حول تعرض نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، إلى نزيف حاد في المخ، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. 


وأشارت الأخبار الى أن شقيقة الفنانة زينة، دخلت إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات حتى تستقر حالتها، في الوقت الذي لم تؤكد فيه زينة أو شقيقتها الأخرى ياسمين صحة أو كذب هذه الأخبار. 


وظهرت ياسمين رضا - شقيقة زينة، في مرات قليلة ومعدودة، في صور مع زينة وشقيقتها ياسمين، وعدد من الأهل والأصدقاء، وهي محجبة في منتصف العمر. 


من جهة أخرى، استمعت نيابة برج العرب بالإسكندرية، في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.


وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

شقيقة الفنانة زينة شقيقة الفنانة زينة
شقيقة الفنانة زينة شقيقة الفنانة زينة
شقيقة الفنانة زينة شقيقة الفنانة زينة
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