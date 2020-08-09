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أخبار العالم

بعد وزيرة الإعلام.. نائب في البرلمان اللبناني يعلن استقالته

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:27 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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قسم الخارجي
أعلن النائب اللبناني نعمة إفرام، استقالته من البرلمان المنتخب اعتراضًا منه على كارثة مرفأ بيروت التي راح ضحيتها العشرات فضلا عن آلاف المصابين، كثيرون منهم حالتهم خطرة.


وتأتي استقالة النائب بعد استقالة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، قبل قليل.


وأعلنت وزير الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، الأحد، استقالتها من الحكومة التي يقودها حسان دياب، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.


وضرب لبنان انفجار كارثي الثلاثاء الماضي، تماثل شدته الانفجارات النووية، بعدما أحدث حفرة بعمق 43 مترًا، وشعر به الناس في قبرص، وامتد أثره لعدة كيلومترات.
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