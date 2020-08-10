AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:40 م
السفير المصري في
السفير المصري في بيروت ياسر علوي
Advertisements
محمد وديع
وصلت صباح اليوم الاثنين، الموجة الثالثة من الجسر الجوي المصري من المساعدات الموجة للشعب اللبناني، والمكونة من 14 طنًا من المساعدات الدوائية، وبداية وصول الطحين لدعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات انتاج الخبز والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت. 

وتصل طائرات مساعدات مصرية لبيروت كل 48 ساعة، بعد أن وصلت الدفعة الثانية من الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت يوم السبت والمكونة من 14 طنًا من المساعدات تسلمها رئيس الهيئة العليا للاغاثة وممثل قائد الجيش اللبناني. 

وقال د.ياسر علوي، سفير مصر لدى بيروت، في بيان، الاثنين، إن حركة الجسر الجوي المصري إلى لبنان بدأت بالفعل بعدما وصلت أولى الطائرات الأسبوع الماضي وستوالى باقى الطائرات الوصول على مدار الأيام القادمة، لتحقيق مراحل الجسر الاربعة وهي المساعدات الدوائية، ومساعدات الطحين لتعويض اى خسائر لبنانية او نقص فى القمح، وكذلك وصول الأطقم طبية للمساعدة، وصولا الى مرحلة المساعدة بالزجاج ومواد البناء اللازمة لترميم الخسائر. 
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر ببيروت يكشف تفاصيل الجسر الجوي المصري إلى لبنان

سفير مصر بلبنان: أدوية وأطقم طبية ومواد غذائية ضمن الجسر الجوي لـ بيروت

برلمانى: الجسر الجوي بين مصر ولبنان رسالة قوية بروابط المحبة والإخوة

سفير مصر ببيروت: الجسر الجوي الإغاثي يحمل 200 طن من المساعدات للبنان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر.. سر إصابة 12 من لاعبي المصري بـ كورونا

هل يجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد .. أمين الفتوى يجيب

مباراة الزمالك والاتحاد.. غيابات بالجملة في الاتحاد وعودة نجم وسط الأبيض

الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع الخبير التشيكي لقطاع الناشئين بالأهلي

بإطلالة الأميرات.. بسمة تتوج على عرش احمد

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح غذائية للوقاية من الانسداد الرئوي

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور