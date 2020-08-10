14 طنا.. وصول الموجة الثالثة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت

وصلت صباح اليوم الاثنين، الموجة الثالثة من الجسر الجوي المصري من المساعدات الموجة للشعب اللبناني، والمكونة من 14 طنًا من المساعدات الدوائية، وبداية وصول الطحين لدعم المخابز اللبنانية والحفاظ على معدلات انتاج الخبز والمساهمة في تعويض الضرر الذي لحق بمخزون لبنان الاستراتيجي من القمح في انفجار بيروت.
وتصل طائرات مساعدات مصرية لبيروت كل 48 ساعة، بعد أن وصلت الدفعة الثانية من الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت يوم السبت والمكونة من 14 طنًا من المساعدات تسلمها رئيس الهيئة العليا للاغاثة وممثل قائد الجيش اللبناني.
وقال د.ياسر علوي، سفير مصر لدى بيروت، في بيان، الاثنين، إن حركة الجسر الجوي المصري إلى لبنان بدأت بالفعل بعدما وصلت أولى الطائرات الأسبوع الماضي وستوالى باقى الطائرات الوصول على مدار الأيام القادمة، لتحقيق مراحل الجسر الاربعة وهي المساعدات الدوائية، ومساعدات الطحين لتعويض اى خسائر لبنانية او نقص فى القمح، وكذلك وصول الأطقم طبية للمساعدة، وصولا الى مرحلة المساعدة بالزجاج ومواد البناء اللازمة لترميم الخسائر.