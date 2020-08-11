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أخبار العالم

السعودية تسجل 1521 إصابة جديدة بـ كورونا.. والشفاء يقفز لـ 255118 حالة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:50 م
السعودية تسجل 1521
السعودية تسجل 1521 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ تفشي الفيروس إلى 291468 حالة.

وذكرت الصحة السعودية أنه تم الإبلاغ عن 34 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 3233 وفاة.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" ارتفع إلى 255118 حالة، بعد تسجيل 1640 حالة شفاء جديدة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة .
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