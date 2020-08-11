محافظ الأقصر: توفير كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورنا داخل لجان الانتخابات.. فيديو

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات ندعو لانتخابات مجلس الشيوخ ، لافتًا إلى أنه تم الاستعداد للاستحقاق الدستورى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على توفير كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما أنه يتم توزيع الكمامات على المواطنين باللجان مجانًا وتوفير مظلات ومقاعد. قال





واضاف محافظ الأقصر، فى مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد والتنسيق مع الاجهزة المعنية للدولة لضمان سهول الناخب للجنته بسهولة ويسر.





وتابع أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أى مخالفات منذ انطلاق العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدًا أن جميع المواطنين ملتزمين بالإجراءات لاحترازية والتعليمات.





ووجه محافظ القاهرة بتوفير مستلزمات وقاية والحماية الشخصية من مطهرات وكمامات داخل اللجان والتأكيد على منع دخول أى ناخب إلا بعد ارتداء الكمامة فى حالة حضوره بدونها يتسلمها مجانا قبل الإدلاء بصوته.



