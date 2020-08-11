AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الأقصر: توفير كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورنا داخل لجان الانتخابات.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات ندعو لانتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه تم الاستعداد للاستحقاق الدستورى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على توفير كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أنه يتم توزيع الكمامات على المواطنين باللجان مجانًا وتوفير مظلات ومقاعد.

واضاف محافظ الأقصر، فى مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد والتنسيق مع الاجهزة المعنية للدولة لضمان سهول الناخب للجنته بسهولة ويسر.

وتابع أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أى مخالفات منذ انطلاق العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدًا أن جميع المواطنين ملتزمين بالإجراءات لاحترازية والتعليمات.

ووجه محافظ القاهرة بتوفير مستلزمات وقاية والحماية الشخصية من مطهرات وكمامات داخل اللجان والتأكيد على منع دخول أى ناخب إلا بعد ارتداء الكمامة فى حالة حضوره بدونها يتسلمها مجانا قبل الإدلاء بصوته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحافظات تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.. الجيزة: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والاجراءات الاحترازية.. والمنوفية تطلق مبادرة اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات تحدد الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كراسي متحركة ومظلات لكبار السن.. المشهد الأول لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

أثناء الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين على إجراءات التأمين الوقائية

إجراءات وقائية مشددة.. مواطنو كفر الشيخ يبدأون التصويت في انتخابات الشيوخ بـ الكمامات.. صور

خلال الساعات الأولى من صباح أول يوم انتخابات.. رئيس الجمهورية ومدبولي وعدد من الوزراء يدلون بأصواتهم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. أول أجر تقاضته نجاة الصغيرة

في عيد ميلادها الـ 82 .. عدد زيجات نجاة الصغيرة

الحلفاوي ينفي وفاة مصطفى حفناوي بالحسد

ماكرون يعلن تشديد الحالة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي

بملابس جريئة.. أول جلسة تصوير لـ نهى عابدين بعد قرار تراجعها عن الاعتزال

الجيش الأمريكي يكشف حقيقة استهداف قاعدة له على الحدود الكويتية العراقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات ترصد الآثار المروعة لـ فوران بركان سينابونج في إندونيسيا

بملابس جريئة.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير في البحر

مصابة بـ كورونا تتعرض للطرد من مسكنها بسبب حماتها.. اعرف القصة