في ثاني أيام انتخابات الشيوخ.. تأخر فتح لجنة بمركز أولاد صقر بالشرقية

واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية متابعته للجان إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام ، والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنيه ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والمقرر الإنتهاء منها اليوم الموافق 12 أغسطس 2020، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد و رمصان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات الأمنية والشرطية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام





وأكد محافظ الشرقية، أن غرفة العمليات الرئيسيه بالديوان العام على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعيه، المشكلة بكل مركز ومدينة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تُعيق سير العملية الإنتخابية والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع ، لإستكمال الحياه النيابيه وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطيه و المشاركه في بناء الوطن .





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وأوضح المحافظ ، أنه تم فتح جميع الجان الإنتخابية في مواعيدها المحددة أمام الناخبين ماعدا لجنة واحدة بمركز أولاد صقر ، مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بإنتظام ووفقًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا،ةللحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الإنتخابية.





وأكد المحافظ، أن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و 407 ألف و 747 ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الإنتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 996 مركز إنتخابي يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





ودعا محافظ الشرقية ، المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإنتخابات في اليوم الأول أن يتوجهوا اليوم للجان الإنتخابات للإدلاء بصوتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.