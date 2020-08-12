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حوادث

بعد غلق التصويت .. الوطنية للانتخابات: 19 أغسطس إعلان النتيجة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتكون يوم 19 اغسطس الجارى .

أغلقت 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية؛ أبوابها في نهاية اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأت على الفور أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأعلنت الهيئة عن الإجراءات الصحيحة لفرز الأصوات عقب انتهاء يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ وقالت، إن رئيس اللجنة الفرعية يقوم في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين بتحديد صناديق النظام الذي سيبدأ في فرزه ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة، ويقوم بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على الصناديق التي يتم تحديدها وصندوق تلو الآخر في كل نوع على حده.

وأضافت أن رئيس اللجنة يقوم بعدها بتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاوله وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغًا ثم يقوم بفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة، ثم تقسيم البطاقات إلى مجموعتين (الأصوات الباطلة والصحيحة) وحصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.

وأوضحت الهيئة أنه بعد استبعاد الأصوات الباطلة يتم فرز الأصوات الصحيحة بحصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح فردي ويتم الاستعانة بالنموذج (11 ش) فردي لعد وتجميع ما حصل عليه كل مرشح ويجب أن يكون مجموع ما حصل عليه جميع المرشحين في النظام الفردي مساويا لعدد الأصوات الصحيحة مضروبًا في عدد المقاعد المطلوب انتخابها.

وأضافت أنه يتم تحرير محضر إجراءات الفرز للنظام الفردي حيث يثبت به عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح.

وقالت الهيئة إنه بالنسبة لفرز أصوات نظام القوائم، فيتم استبعاد الأصوات الباطلة وبعدها يتم تجميع البطاقات التي انتخبت القائمة والتي لم تنتخب القائمة كل على حدة مع مراعات أن يكون مجموع الأصوات التي انتخبت القائمة والتي لم تنتخبها مساويًا لعدد الأصوات الصحيحة، ويحرر محضر إجراءات فرز القوائم حيث يثبت به عدد الناخبين المقيدين باللجنة الفرعية وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي انتخبت القائمة.

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