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أخبار العالم

تقارير: حاكم مصرف لبنان يمتلك شركات بالخارج أصولها 100 مليون دولار

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:30 م
حاكم مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان
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محمود نوفل
أكد تقرير إعلامي، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تملك أصولا بنحو 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة سبق السعودية، فقد بيًن التقرير الذي جاء تحت عنوان "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، أن شركات "سلامة" استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة.

وكان رياض سلامة قد أعلن في قت سابق، عن حجم ثروته، قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993، وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

جدير بالذكر ان الدولة اللبنانية، تعيش حالة من الحرك الشعبي في أعقاب التفجيرات التي طالت مرفأ لبنان.
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