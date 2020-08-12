"أول خميس بأكتوبر".. صلاح فوزي يكشف توقيت الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، موضحًا أن الاقتراع انتهى في التاسعة مساء اليوم، وعلى الفور بدأت اللجان الفرعية في إجراء الحصر العددي للأصوات، وتوضيح عدد المقترعين والأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك عدة نصوص بالنسبة لمجلس الشيوخ وانعقاده، وبنيها النص الخاص بان دور الانعقاد يبدأ قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.





وتابع: "ينعقد المجلس بقوة الدستور يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، حال عدم وجو دعوة للانعقاد من قبل.. وبالتالي الاجتماع الأول يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2020 أو قبل ذلك حالة دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد".





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.



