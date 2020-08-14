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رياضة

وصول الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة المصري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:55 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عبدالله هشام
وصل لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، الي ملعب برج العرب؛ استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان المصري قد أعلن عدم خوض المباراة؛ بسبب اصابة أكثر من 20 حالة بالنادي بفيروس كورونا المستجد، ورفض الاتحاد المصري تأجيلها .

كما وصل الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري والإسماعيلي، إلى ملعب برج العرب، منذ قليل .

وسبق أن قررت  لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تعيين الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة المباراة .

واختارت اللجنة "عمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو الـ var"  فى لقاء اليوم بالدوري المحلي.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أكد سمير حلبية رئيس المصري أن فريقه لن يلعب المباراة، رغم تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة اللقاء في موعده.

ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.
وصول الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة المصري
وصول الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة المصري
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