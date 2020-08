نادية الجندى تنعى شويكار: فنانة من الزمن الجميل

View this post on Instagram

رحلت عنا اليوم فنانة من #الزمن_الجميل الفنانة الكبيرة #شويكار 💔 ربنا يرحمها يارب خالص العزاء لأبنتها وأسرتها ولكل محبيها #نادية_الجندي