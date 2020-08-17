AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب حادث تصادم ...تسرب سولار علي الطريق الدائرى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:29 ص
سيارة نقل بترول
سيارة نقل بترول
Advertisements
مايكل عياد
صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بان سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص اثناء سيرها على الطريق الدائرى تصادمت بتنك حمولته سيارة نقل محملة بالزلط مما أدى إلي تسرب السولار علي الطريق.

تابع " قامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور".

وفى سياق اخر اتفق وزير البترول طارق الملا مع السفير العراقى بالقاهرة خلال لقائهم على الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ اشهر والذي يتم تجديده بإنتظام.

 واتفق الجانبان  علي نقل الخبرات المصرية الي الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول و تشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول علي الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الامثل. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقطات جديدة لانهيار برج ضخم في مصافي حيفا

«البترول»: اللجنة العليا للمشروعات تناقش منظومة الرقابة على توزيع الوقود

المرور تغلق الطريق الدائري بعد تصادم سيارات واشتعال النيران بها.. صور

فيديو جديد.. تفحم 7 مركبات بعد تصادم سيارتين على الطريق الدائري.. شاهد

النيابة تنتقل لمعاينة حادث الطريق الإقليمي ببنها.. والمرور يزيل آثاره

3 في العناية المركزة.. بنها الجامعى يكشف عن حالة المصابين في حادث الطريق الإقليمي

ترشيحاتنا

الأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض والبط والكتاكتيت.. تعرف عليها

حكم رد قارئ القرآن على السلام وهل يلزمه إعادة البسملة

اليوم.. أولى جلسات استئناف مودة الأدهم وحنين حسام وأخرين على حكم حبسهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور