بسبب حادث تصادم ...تسرب سولار علي الطريق الدائرى





تابع " قامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور".





وفى سياق اخر اتفق وزير البترول طارق الملا مع السفير العراقى بالقاهرة خلال لقائهم على الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ اشهر والذي يتم تجديده بإنتظام.

واتفق الجانبان علي نقل الخبرات المصرية الي الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول و تشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول علي الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الامثل.









صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بان سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص اثناء سيرها على الطريق الدائرى تصادمت بتنك حمولته سيارة نقل محملة بالزلط مما أدى إلي تسرب السولار علي الطريق.