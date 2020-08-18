أحمد زاهر برفقة مي عمر من كواليس مسلسلهما الجديد لؤلؤ

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره صورة جديدة من بروفا مسلسلة الجديد "لؤلؤ" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد زاهر في الصور بصحبة الفنانة مي عمر، وكتب معلقًا: "صور من البروفا النهائيه لمسلسل #لؤلؤ يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب".





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وكان الفنان أحمد زاهر أعلن عن موعد بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، ونشر صورة له مع الفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





يذكر أن أحمد زاهر يقدم في مسلسل "لؤلؤ" شخصية رجل أعمال وهو شقيق مي عمر والمسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.



