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فن

نشر صور جديدة مع عائلته.. أحمد زاهر يوجه رسالة حب لزوجته وبناته

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره مجموعة صور جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر أحمد زاهر في الصور بصحبة بناته وزوجته، وكتب عليها معلقًا: "عيلتي وكل حاجة ليا ..بحبكم ".

وكان الفنان أحمد زاهر أعلن عن موعد بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ"، ونشر صورة له مع الفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

يذكر أن أحمد زاهر يقدم في مسلسل "لؤلؤ" شخصية رجل أعمال وهو شقيق مي عمر والمسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

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