الإجمالي يقترب من 65 ألف حالة..الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها قامت بإجراء 59759 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما ساهم في الكشف عن 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





أوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 64906 إصابة.





وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الدولة 366 حالة.



