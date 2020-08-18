AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإجمالي يقترب من 65 ألف حالة..الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:59 م
الإمارات تسجل 365
الإمارات تسجل 365 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها قامت بإجراء 59759 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما ساهم في الكشف عن 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

أوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 64906 إصابة.  

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الدولة 366 حالة.

وأعلنت تسجيل 115 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 57909 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 479 إصابة جديد بـ كورونا.. وحالات الشفاء تتجاوز 25 ألفا

الإمارات تسجل 392 إصابة جديدة بـ كورونا .. وحالات الشفاء تتخطى 32 ألف حالة

بإجمالي 51540 حالة.. الإمارات تسجل 683 إصابة جديد بـ كورونا

الإمارات تسجل 289 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 56711 حالة

لا وفيات.. الإمارات تسجل 254 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 58.913 حالة .. الإمارات تسجل 351 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

الحكومة الأمريكية تحظر على أي شركة أجنبية التعامل مع هواوي

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

بسبب علاقة الزوج بـ فتاة جديدة.. طلاق 3 نجوم على صفيح ساخن

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد