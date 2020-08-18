بعد توليه تدريب برشلونة رسميا.. المسيرة التدريبية وألقاب رونالد كومان

استقر مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيين الهولندي رونالد كومان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني كيكي سيتين الذي تمت إقالته.





وأكد بارتوميو في حوار لقناة النادي الرسمية أن كومان هو المدرب الجديد لبرشلونة بدءًا من الموسم المقبل.





ويأتي هذا القرار ضمن إعادة الهيكلة الواسعة للفريق والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة بعد موسم كارثي، انتهى بتنازل برشلونة عن لقب الدوري المحلي للغريم ريال مدريد وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة مذلة 2-8 أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.





وهو الموسم الأول الذي ينهيه برشلونة من دون أي لقب منذ عام 2007.





وأول قرار اتخذه برشلونة ضمن خطة إعادة الهيكلة هو إقالة المدرب سيتين، الذي حقق 16 انتصارا، أربعة تعادلات وخمس هزائم في 25 مباراة أشرف عليها في جميع المسابقات.





ولم تنتظر إدارة برشلونة كثيرًا من أجل التوصل للمدير الفني الذي سيخلف سيتين، حيث تم الاتفاق مع المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، والذي بدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد مع منتخب الطواحين، ثم مدرب مساعد في النادي الكتالوني.





ولعب رونالد كومان «57 عاما» لبرشلونة من عام 1989 إلى عام 1995 ومنح النادي الكاتالوني أول بطولة أوروبية له عام 1992 بهدفه في النهائي أمام فريق سامبدوريا الإيطالي.





ووفقًا للأنباء التي خرجت من النادي الكتالوني عقب الهزيمة أمام بايرن ميونخ، فإن كومان كان ضمن قائمة مصغرة مكونة من 3 أسماء مرشحة لقيادة الفريق الكتالوني، وكانت تضم بجانبه الثنائي ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق وجارسيا بيمينتا، المدير الفني لفريق برشلونة ب.





مسيرة كومان التدريبية

بدأ رونالد كومان مسيرته التدريبية مع فريق فيتيسه آرنهم الهولندي، وقاده في 71 مباراة، حقق الفوز في 35 وخسر 14 وتعادل في 22 مباراة، وبعد ذلك عمل في فريق أياكس آمستردام وقاده في 151 مباراة، حقق الفوو في 94، وتعادل في 30 وخسر 27.





و انتقل كومان للدوري البرتغالي، وعمل كمدير فني لفريق بنفيكا، وقاده في 45 مباراة، فاز في 25، وتعادل في 10، وخسر في 10 مباريات أيضًا، ليعود بعد ذلك للدوري الهولندي وهذه المرة مع فريق آيندهوفن، وقاده في 61 مباراة، فاز في 38، وتعادل في 11، وخسر 12 مرة.





وفي نوفمبر من عام 2007، عاد كومان مرة أخرى للعمل في إسبانيا، عبر بوابة فريق فالنسيا، وقاد الخفافيش في 34 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 9 وخسر 14 مرة، ليرحل سريعا عن الفريق في أبريل من عام 2008، ويبتعد عن التدريب لما يقرب من عام، ثم يبدأ مهمة جديدة في الدوري الهولندي.





تولى رونالد كومان مهمة تدريب فريق آلكمار في يوليو من عام 2009، وقاده في 23 مباراة فقط كأقل فريق عمله معه المدرب الهولندي، حيث فاز في 10 مباريات وخسر في 9، وتعادل في 3 مباريات.





وبعد التجربة مع آلكمار، واصل كومان العمل في الدوري الهوندي، وهذه المرة تولى تدريب فريق فينورد، وقاده في 118 مباراة، حقق الفوز في 69، وتعادل في 21، وخسر 28 مرة، ثم خرج للعمل في الدوري الإنجليزي، وخاض هناك تجربتان.





الأولى كانت مع فريق ساوثهامبتون، وقاده في 91 مباراة، حقق الفوز في 44، وتعادل في 17، وخسر في 30 مباراة، ثم ذهب للعمل مع فريق إيفرتون، وقاده في 58 مباراة، وحقق معهم الفوز في 24 مباراة، وخسر في 20، وتعادل في 14 لقاء.





أما التجربة الأخيرة لكومان قبل خطوة برشلونة، فكانت مع منتخب هولندا، وقاده في 20 مباراة فقط، وحقق الفوز في 11، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 4 مباريات.





ألقاب كومان كمدرب

حصد كومان لقب السوبر الإسباني مع فالنسيا في موسم 2007-2008، ولقب الدوري الهولندي 3 مرات مع أياكس «مرتين» ومرة مع فينورد، وكأس هولندا مع أياكس مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرتين، مرة مع أياكس وأخرى مع آلكمار، والسوبر البرتغالي مع بنفيكا مرة واحدة.











