بينها الإخوان.. الأوروبي لمكافحة الإرهاب: دعوات لضمها للقائمة السوداء.. وبدء المراقبة المشددة على الجماعات المتطرفة

قال جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لـ مكافحة الإرهاب ، إن هناك توجهاً في دول أوروبا وخاصة ألمانيا و فرنسا، بأن هناك سياسات جديدة تم اعتمادها هناك، وتتمحور حول زيادة الرقابة المشددة على أماكن التطرف و المراكز و الجمعيات. على





وأضاف محمد من خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد، أنه هناك أصوات في أوروبا تدعو إلي ضم جماعة الإخوان علي اللائحة السوداء و حظرهم في بعض دول أوروبا، وخاصة ألمانيا تدعو إلي ضرورة حظر جماعة الإخوان.





و أكمل رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الآن بدأت المراقبة المشددة علي الجماعات المتطرفة في أوروبا و من ضمنهم جماعة الإخوان الارهابية.





ونوه إلي أنه في المستقبل القريب ستكون السياسات أكثر شدة و صرامة و ستكون جماعة الإخوان علي القائمة السوداء.