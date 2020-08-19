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توك شو

بينها الإخوان.. الأوروبي لمكافحة الإرهاب: دعوات لضمها للقائمة السوداء.. وبدء المراقبة المشددة على الجماعات المتطرفة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:09 ص
جماعات متطرفة
جماعات متطرفة
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قسم التوك شو
قال جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لـ مكافحة الإرهاب، إن هناك توجهاً في دول أوروبا وخاصة ألمانيا و فرنسا، بأن هناك سياسات جديدة تم اعتمادها هناك، وتتمحور حول زيادة الرقابة المشددة على أماكن التطرف و المراكز و الجمعيات.  

وأضاف محمد من خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد، أنه هناك أصوات في أوروبا تدعو إلي ضم جماعة الإخوان علي اللائحة السوداء و حظرهم في بعض دول أوروبا، وخاصة ألمانيا تدعو إلي ضرورة حظر جماعة الإخوان. 

و أكمل رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الآن بدأت المراقبة المشددة علي الجماعات المتطرفة في أوروبا و من ضمنهم جماعة الإخوان الارهابية. 

ونوه إلي أنه في المستقبل القريب ستكون السياسات أكثر شدة و صرامة و ستكون جماعة الإخوان علي القائمة السوداء.
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