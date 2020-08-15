أحمد موسى يكشف علاقة مشبوهة جمعت الإخوان بأمريكا لتغيير أنظمة الدول العربية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن امريكا عملت على تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أمريكا بدأت تعمل على قيادات الإخوان من أجل تغيير الانظمة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سعد الدين ابراهيم عراب أمريكا أول من استخدم مصطلح الربيع العربي في 2005".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وليام انجدال خبير سياسي امريكي كشف أن أمريكا جندت الإخوان من اجل الوصول إلى الحكم في مصر في 2011".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تم تدريب قيادات من حركة 6 أبريل في امريكا وصربيا على تغيير الأنظمة العربية من الداخل".



