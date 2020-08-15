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أحمد موسى يكشف علاقة مشبوهة جمعت الإخوان بأمريكا لتغيير أنظمة الدول العربية

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن امريكا عملت على تغيير أنظمة دول الشرق الأوسط تحت مسمى الربيع العربي .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أمريكا بدأت تعمل على قيادات الإخوان من أجل تغيير الانظمة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "سعد الدين ابراهيم عراب أمريكا أول من استخدم مصطلح الربيع العربي في 2005".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  وليام انجدال خبير سياسي امريكي  كشف أن أمريكا جندت الإخوان من اجل الوصول إلى الحكم في مصر  في 2011".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "تم تدريب قيادات  من حركة 6 أبريل في امريكا وصربيا  على تغيير الأنظمة العربية  من الداخل".

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