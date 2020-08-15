الموبايل غير أنظمة.. أحمد موسى: استراتيجية أوباما رأت أن التغيير يأتي من داخل دول الشرق الأوسط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم بأكمله عمل على ملف واحد وهو الهاتف المحمول، مضيفا أن "أنظمة كثيرة في العالم تم تغييرها بسبب الهاتف المحمول".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ عام 2011 لم نشهد حروبا بشكلها التقليدي لكننا نجد حروبا على وسائل التواصل الاجتماعي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بعد 2011 خرج مسؤولون أمريكان كثر تحدثوا على أنهم صنعوا تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الامريكان اكدوا انهم استخدموا التكنولوجيا الخاصة بهم ووسائل التواصل الحديثة من اجل تغيير الأنظمة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أوباما شكل خلية عمل في البيت الأبيض من أجل تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط وتظهر على ان التغيير يأتي من داخل دول الشرق الأوسط".