تزييف حقائق وحرب عصابات.. أحمد موسى يفضح وسائل الإعلام المعادي لهدم الدول

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون اوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها ".



