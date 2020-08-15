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تزييف حقائق وحرب عصابات.. أحمد موسى يفضح وسائل الإعلام المعادي لهدم الدول

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:36 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يتم استخدام حروب الجيل الرابع وتكتيكات حرب العصابات والدين والطائفية عبر منظومة من الإعلام المعادي من أجل هدم مؤسسات الدول .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  شبكات الإعلام المعادي تتلقى تمويل ضخم مع منظم نبضات مجتمع مدني لاستهداف الدول".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الإعلام المعادي هدفه الرئيسي هو استهداف الدول من الداخل".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية تعمل على هدم الدول باستخدام التكنولوجيا وليس الحروب التقليدية".
 
ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  عناصر الإخوان والخونة والمتآمرين ينفذون اوامر من اجل تدمير الدول من الداخل للوصول إلى الدولة الفاشلة التي لا تتحكم في كامل أراضيها ".

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