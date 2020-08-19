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رياضة

قصة "حرب الجيل الرابع" ضد فريق الكرة بالنادي الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف مصادر خاصة بالأهلي أن النادي يواجه حربًا ممنهجة أشبه بحروب الجيل الرابع وهى تهدف إلي هز الاستقرار وزعزعة صفوف الفريق الاول منذ رحيل رمضان صبحي ورفضه البقاء داخل القلعة الحمراء.


وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد انه ليس منطقيًا خروج هذا الكم من الشائعات وليست صدفة ان تكون في توقيت واحد وهو شيء لا يصدقه عقل.


وأضاف أن محمد شريف حين يعود من إنبي سيكون في تعاقده موسمان كاملان وهناك فرصة لتمديد تعاقده وهناك ثقة متبادلة بين اللاعب والقلعة الحمراء.


وأوضح أن علي معلول وآليو ديانج وحمدي فتحي ليس لديهم شروط جزائية في تعاقداتهم والأمور مستقرة وهناك رغبة شديدة لديهم في البقاء داخل القلعة الحمراء وجميعهم أعلنوا ذلك صراحة .


وشدد على ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني يرتبط بتعاقد مع الأهلي ينتهي في 30 يونيو 2021 وهو ملتزم به ويتعامل وفق المعطيات الموجودة لديه .


وقال المصدر ان تعاقد أي مدرب يحتوي علي شرط جزائي وإذا كانت هناك رغبة في الرحيل فسوف يستخدمه بشكل طبيعي والأمر لا يخص فايلر بمفرده ، وأضاف أن فايلر يتعامل بمنتهي الجدية في الفترة الحالية ولديه تركيز شديد داخل القلعة الحمراء في مسابقة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
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