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توك شو

عضو بالبحوث الإسلامية: نستلهم من ذكرى الهجرة روح التعاون والتكاتف

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:32 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان،  إن هجرة النبي حدث عظيم لجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، فهو حدث إنساني وحضاري وإصلاحي وبنائي.


تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يجب علينا أن نستلهم من هذا الحدث الكبير روح التعاون في بناء وطننا وأمتنا وأن تكون الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد.


وتابع، يجب على كل فئات وعناصر المجتمع بجميع أطيافه أن تصطف وتتكاتف من أجل مواجهة أعدائهم والتحديات الراهنة .
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