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أخبار العالم

بومبيو: لن نسمح لإيران بالحصول على الأسلحة.. وحزب الله أصبح في ورطة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:37 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على طلب الولايات المتحدة الرسمي بإعادة تفعيل العقوبات على إيران، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على الأسلحة وامتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية.


وأكد بومبيو أن إدارة ترامب أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا، موضحا أن تصرفات طهران تقوض السلام في العراق واليمن وسوريا.


وأوضح أن الاتفاق النووي مع إيران لم يسهم في استقرار الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام تصرفاتها.


وأكد بومبيو أن عدم تمديد حظر السلاح على إيران سيكون خطأ فادحا، لافتا إلى أنه سيتم فعل كل ما يلزم لإعادة تفعيل العقوبات.

 
واتهم الأوروبيين بدعم النظام الإيراني، مشيرا إلى أن حزب الله يعيش الآن وضعا سيئا بسبب تلك العقوبات.


وطالب وزير الخارجية الأمريكي بقية أطراف الاتفاق النووي لتفعيل آلية "سناباك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.
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