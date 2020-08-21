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الأعلى للشئون الإسلامية: الدين الإسلامي يأمرنا بالحفاظ على النفس.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:35 ص
دكتور عبد الغني
دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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محمود محسن
أكد دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يجوز أن  يدخل الإنسان فى الصلاة دون أن يتوضأ أو ألا يكون طاهر مؤكدا أنه لن تقبل الصلاة إذا كانت بذلك.

وأضاف عبد الغني خلال لقاء له خلال برنامج صباح البلد الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد أن الأخذ بالاسباب الإحترازية نفس الفكرة  وتعتمد على ألايتم التسبب بالضرر لأى شخص.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  أن الطبيعي فى المساجد أن تكون الحالة اقرب إلى التقارب واللمس ولكن مع الضرورة يجب أن يكون هناك تباعد ويجب أيضا أن يكون التباعد داخل البيوت. 

وأشار عبد الغني إلى أنه مع تبعات أزمة كورونا من الممكن ألا يحدث تباعد في المساجد، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يأمرنا بالحفاظ على النفس الذي يعد من أساس الدين .

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد قال " لأن تهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم" وهو أمر يدل على عظمة النفس البشرية وانها هدف سامى للأديان.  

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