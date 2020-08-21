شالوم عليكم.. مقال لدبلوماسي إماراتي في صحيفة عبرية

ذكرت صفحة اسرائيل بالعربية على موقع التدوينات القصيرة " تويتر" أن سفير دولة الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة نشر مقالا جديدا في إحدي الصحف الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة للحديث عن توقيع إتفاق سلام بين اسرائيل والإمارات.





وقالت " اسرائيل بالعربية " : نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالًا جديدًا في الصفحة الأولى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تحت عنوان "شالوم عليكم" (سلام عليكم).





واضافت " اسرائيل بالعربية " أن المقال الذي نشره الدبلوماسي الإماراتي أكد فيه أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط.





جدير بالذكر أن يوسف العتيبة كان قد نشر مقالا في الصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، حيث حذر فيه من تداعيات تطبيق مخطط ضم المستوطنات في الضفة الغربية، والذي كان من المفترض تنفيذه في الأول من يوليو الماضي وفق ماذكره موقع سبوتنيك الروسي.



