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أخبار البلد

الأرصاد: غدا الطقس مائل للحرارة رطب في أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:05 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود غدا، الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. 

ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 

أما محافظات الصعيد، فيكون الطقس ما بين الحار على محافظات الشمال وشديد الحرارة على محافظات الجنوب نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28.

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